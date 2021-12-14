Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2) - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Öte yandan Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.


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