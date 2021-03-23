Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı

- Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı Çanakkale'nin Gökçeada ilesinde kalp krizi geçiren bir kadın, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle sefer yapılamadığı için Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı.

- Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilesinde kalp krizi geçiren bir kadın, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle sefer yapılamadığı için Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı.

Gökçeada ilçesinden Sahil Güvenlik botuyla Eceabat ilçesinde bulunan Kabatepe Limanı'na getirilen Melike Önsal (53), burada ambulansla alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Önsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastanın nakil işlemlerine refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada'da yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazlasıyla yaşıyoruz. Bugün Gökçeada'mızda kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada'da devletin bütün imkanlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VURAL BOZOK