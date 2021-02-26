Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 kişi kurtarıldı, kayıp 3 kişi aranıyor
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Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 kişi kurtarıldı, kayıp 3 kişi aranıyor

26.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:28
Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 kişi kurtarıldı, kayıp 3 kişi aranıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde alabora olarak batan tekneden 2 kişi kurtarıldı, kayıp 3 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde alabora olarak batan tekneden 2 kişi kurtarıldı, kayıp 3 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gökçeada açıklarında bir teknenin battığı belirtildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup, 2 kişi kurtarılmış, 3 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy

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