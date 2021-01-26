Gökçe Yıldırım kimdir? Gökçe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gökçe Yıldırım ne iş yapmaktadır?
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Gökçe Yıldırım kimdir? Gökçe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gökçe Yıldırım ne iş yapmaktadır?

26.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:49
Gökçe Yıldırım kimdir? Gökçe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gökçe Yıldırım ne iş yapmaktadır?

Medya sektöründe, kurguda çalıştıktan sonra dijital platformlara içerik üreten Gökçe Yıldırım kimdir? Gökçe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gökçe Yıldırım ne iş yapmaktadır?

Youtube, instagram gibi digital mecralara içerik üreten Gökçe Yıldırım, uzun yıllardır bu sektörün içerisinde. Merak edilen Gökçe Yıldırım kimdir? Gökçe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gökçe Yıldırım ne iş yapmaktadır?

GÖKÇE YILDIRIM KİMDİR?

Gökçe Yıldırım, 1992 yılında dünyaya geldi. Yıldırımın kendisinden iki yaş büyük bir ablası var. Kariyerine 17 yaşındayken Kanal D'de başlayan Gökçe Yıldırım, bir süre çalıştıktan sonra New York'a gitti. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra çektiği videolarla ünlenen Yıldırım, 8 Temmuz 2014'te Youtube üzerinden ilk makyaj videosunu yayınladı.

GÖKÇE YILDIRIM YOUTUBE

Youtube platformuna güzellik, moda ve vlog tarzında içerikler üreten Gökçe Yıldırım, 515 bin aboneye sahip. Youtube platformuna ilk olarak 2014 yılında video atan Yıldırım, kaliteli içerikleri ile dikkat çekmeyi başardı.

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