Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!

Çıktığı yıl çok konuşulan ve söz, müzik konusunda tartışmaların yaşandığı Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!

Çıktığı yıl çok konuşulan ve söz, müzik konusunda tartışmaların yaşandığı Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!

GÖKÇE KIRGIZ KALBİME GÖMERİM O ZAMAN ŞARKI SÖZLERİ

Sonunda bitti galiba, görüyorum

İçimde can çekişlerini, duyuyorum

Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum

Keşke baştan baştan söyleseydin, "Gidiyorum."

Nasılsa, koymaz sana biliyorum

Sonunda bitti galiba, görüyorum

İçimde can çekişlerini, duyuyorum

Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum

Keşke baştan baştan söyleseydin, "Gidiyorum."

Nasılsa, koymaz sana biliyorum

Tuvalete gömerim o zaman

Unutup da sıçarım o zaman

Alt tarafı bok bu da işte

Sıçılmaz misin aman?

Sana ne ki osuruyorsam?

Deli gibi sıçıyorsam

Hâlâ bok seviyorsam

Sana ne sıçmıyorsan?

Kalbime gömerim o zaman

Unutup da silerim o zaman

Alt tarafı aşk bu da işte

Vazgeçilmez misin aman?

Sana ne ki ağlıyorsam?

Deli gibi istiyorsam

Hâlâ seni seviyorsam

Sana ne anlamıyorsan?

Yalanmış demek herşeyin, bilemedim

Saklamışsın…