Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!
Çıktığı yıl çok konuşulan ve söz, müzik konusunda tartışmaların yaşandığı Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!
Çıktığı yıl çok konuşulan ve söz, müzik konusunda tartışmaların yaşandığı Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman şarkı sözleri! Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman dinle!
GÖKÇE KIRGIZ KALBİME GÖMERİM O ZAMAN ŞARKI SÖZLERİ
Sonunda bitti galiba, görüyorum
İçimde can çekişlerini, duyuyorum
Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum
Keşke baştan baştan söyleseydin, "Gidiyorum."
Nasılsa, koymaz sana biliyorum
Sonunda bitti galiba, görüyorum
İçimde can çekişlerini, duyuyorum
Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum
Keşke baştan baştan söyleseydin, "Gidiyorum."
Nasılsa, koymaz sana biliyorum
Tuvalete gömerim o zaman
Unutup da sıçarım o zaman
Alt tarafı bok bu da işte
Sıçılmaz misin aman?
Sana ne ki osuruyorsam?
Deli gibi sıçıyorsam
Hâlâ bok seviyorsam
Sana ne sıçmıyorsan?
Kalbime gömerim o zaman
Unutup da silerim o zaman
Alt tarafı aşk bu da işte
Vazgeçilmez misin aman?
Sana ne ki ağlıyorsam?
Deli gibi istiyorsam
Hâlâ seni seviyorsam
Sana ne anlamıyorsan?
Yalanmış demek herşeyin, bilemedim
Saklamışsın…