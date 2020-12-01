Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le kısa süreli flörtünün ardından onun yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la ilişki yaşamaya başladığı, hatta ikilinin bir AVM'de ev eşyası bakarken görüldüğü öne sürüldü.