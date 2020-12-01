Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor
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Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor

01.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:17
Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le kısa süreli flörtünün ardından onun yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la ilişki yaşamaya başladığı, hatta ikilinin bir AVM'de ev eşyası bakarken görüldüğü öne sürüldü.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le kısa süreli flörtünün ardından onun yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la ilişki yaşamaya başladığı, hatta ikilinin bir AVM'de ev eşyası bakarken görüldüğü öne sürüldü. Dedikodularla ilgili ilk açıklama, Bahadır'ın menajerlik şirketinden geldi: "Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile."

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Kaynak: Hürriyet

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