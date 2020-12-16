Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması
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Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması

16.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:16
Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de bir AVM çıkışı görüntülendi. Bahadır'a adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri soruldu

Kerem Tunçeri ile çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Bahadır, "Tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Kerem Tunçeri ile herhangi bir tanışıklığım dahi yok" dedi.

TEK İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Yılbaşı akşamı ailesi ile olmak istediğini söyleyen Gökçe Bahadır, "Şu sıralar tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:16:42. #1.15#
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