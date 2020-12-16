Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması

Kerem Tunçeri ile çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Bahadır, "Tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Kerem Tunçeri ile herhangi bir tanışıklığım dahi yok" dedi.

TEK İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Yılbaşı akşamı ailesi ile olmak istediğini söyleyen Gökçe Bahadır, "Şu sıralar tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin