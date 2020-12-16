Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması
16.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:16
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de bir AVM çıkışı görüntülendi. Bahadır'a adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri soruldu
Kerem Tunçeri ile çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Bahadır, "Tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Kerem Tunçeri ile herhangi bir tanışıklığım dahi yok" dedi.
TEK İSTEĞİNİ AÇIKLADI
Yılbaşı akşamı ailesi ile olmak istediğini söyleyen Gökçe Bahadır, "Şu sıralar tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin