Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
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Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon TL karşılığında bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Önceki gün markanın davetine katılan oyuncu, işlerinin yeniden açılmasıyla ilgili "Umarım her şey daha iyi olur" dedi.

27.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:29

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Oyuncunun rol aldığı reklam filmleri önceki gün Çırağan Sarayı'ndaki özel lansmanla tanıtıldı. Ünlü oyuncunun, iki yıllık reklam kampanyası kapsamında markayla 3,5 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE EVİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini belirterek "Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı" dedi.

Gökçe Bahadır, 3.5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu

"TARTIŞMALARA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM"

Gökçe Bahadır, lansman sırasında Şevval Sam'ın "Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam" açıklamasının hatırlatılması üzerine "İsimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum" dedi. Ünlü oyuncu ayrıca işlerinin yeniden açılmaya başladığını söyledi ve ekledi: "Umarım her şey daha iyi olur."

Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
İMZA : BİR DOST: hayırlı olsun hocam , hemen paraya kıyıp binlerce liralık bir araba alma
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