Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı

Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı, yapılan yemin töreniyle hizmete açıldı.

Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı, yapılan yemin töreniyle hizmete açıldı.

Merkezi İzmir'de bulunan Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneğinin Van İl Başkanlığının açılışı için yapılan yemin törenine Van İl Başkanı Murat Canpolat, Van İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayram, Van İl Başkan Yardımcısı Latif Yıldırım, Van İl Teşkilat Başkanı Zafer Sağlam, Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muammer Yeşilbaş ve Van İl Medya Sorumlusu Habip Küçükkaya katıldı. Burada bir konuşma yapan Van İl Başkanı Murat Canpolat, Gökbörü ülküsü hakkında bilgi vererek Turan yolunda dönmeyeceklerini söyledi.

Türk töresinde 33 buyruğun da tek tek okunmasının ardından katılımcılar bayrağa el basarak Gökbörü yemini ettiler. - VAN

Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mustafa Cengiz Josef De Souza Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:00:22. #1.15#
title