Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi galaksisini keşfetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi galaksisini keşfetti

Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi" galaksisini keşfettiABD, (DHA) - Uluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi'nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti.

27.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:25

Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi" galaksisini keşfetti

ABD, (DHA) - Uluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi'nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksiye ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Kozmik ateş çemberi olarak tanımlanan gökada, galaktik yapıların en erken oluşumu ve nasıl geliştikleri hakkındaki teorilere farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Doktor Tiantian Yuan, "Daha önce görmediğimiz çok ilginç bir nesne. Aynı zamanda hem garip hem de tanıdık görünüyor? ifadelerini kullandı.

SAMANYOLU'NDAN 50 KAT DAHA HIZLI

R5519 adlı gökadanın merkezindeki deliğin çapı, 2019'da doğrudan görüntülenen Messier 87'deki süper kütleli kara deliğin çapından üç milyon kat daha büyük. ABD'nin Victoria eyaletindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Astrofizik ve Süper Hesaplama Merkezi'nde çalışan Dr. Yuan, R5519'da Samanyolu'ndan 50 kat daha fazla yıldız olabileceğini söyledi.

EVRENİN DOĞUŞUNA KADAR UZANIYOR

Avustralya, ABD, Kanada, Belçika ve Danimarka'daki meslektaşları ile birlikte çalışan Dr. Yuan, Hawaii'deki WM Keck Gözlemevi tarafından toplanan spektroskopik verileri, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüler ile harmanladı. Çarpışma sonucu oluşan halkalı gökadanın, evrenin başlarında ortaya çıkan ilk galaksi türü olduğunu belirtiliyor. R5519, Büyük Patlama'dan sadece üç milyar yıl sonra, yaklaşık 10.8 milyar yıl önce oluştu. Gökbilimciler, çarpışma sonucu ortaya çıkan gökadaların son derece nadir olduğunu belirterek, yaptıkları keşfin önemine dikkat çekiyor. Batı Avustralya'daki Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Ahmed Elagali, R5519 üzerindeki araştırmaların, sarmal gökadaların ne zaman gelişmeye başladığını belirlemeye yardımcı olacağını söyledi. Dr. Elagali ayrıca söz konusu keşfin, sayıca az olan halkalı galaksilerin kozmik zaman çizelgesi ile sınırlandırılmasını mümkün kılabileceğini ifade etti.

Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi galaksisini keşfetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Mfö Ezgi Mola Özkan Uğur Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Kavga Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Gökbilimciler 11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi galaksisini keşfetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:25:21. #1.14#
title