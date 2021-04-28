Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın romantik anları

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ile Özge Yağız, tam kapanma öncesi Moda Sahili'nde romantik bir yürüyüş yaptı

Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Gökberk Demirci ile Özge Yağız çifti, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma öncesi soluğu Moda Sahili'nde aldı.

Ünlü çiftin romantik ve doğal halleri büyük beğeni topladı.

"HAYALLERİMİN ÖTESİNDE BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle konuşan Özge Yağız, "Geçtiğimiz haftalarda sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?" sorusuna Yağız, "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum" şeklinde cevabını vermişti.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Yakın zamanda evleneceklerini söyleyen oyuncu, o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinin de sona ermesini temenni etti.

AYNI FİLMDE ROL ALACAKLAR

Gökberk Demirci'nin 'Yemin' dizisinin ilk sezonunda beraber kamera karşısına geçtiği sevgilisi Özge Yağız'la da Hindistan, İran ve Türkiye ortak yapımı bir filmde başrol oynaması için teklif aldığı ortaya çıktı.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aynı filmde rol almaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin