Gökay "Tecone" Noğayer resmen Beşiktaş Esports takımına transfer oldu!
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Gökay "Tecone" Noğayer resmen Beşiktaş Esports takımına transfer oldu!

Gökay 'Tecone' Noğayer resmen Beşiktaş Esports takımına transfer oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

bjkesports yeni oyuncusu tecoNeVAL'i duyurdu.

Tecone 11 Haziran günü Twitter adresinden paylaştığı gönderi ile bir Avrupa takımında oynamak istediğini ve takım aradığını duyurmuştu.

Twitch dünyasında da adından bahsettiren profesyonel oyuncu/yayıncı Gökay "Tecone" Noğayer, Beşiktaş Esports'un bugün paylaştığı duyuru gönderisi ile organizasyona katıldı.

Oyuncu ayrıca bugün katıldığı Twitch Rivals turnuvasında takımındaki Panky, Wtcn, Cigdemt ve Ubeka ile 4 galibiyet 1 bozgun ile ilk günü tamamladı. Twitch Rivals turnuvasından hemen sonra ise transfer haberi Beşiktaş Esports tarafından duyuruldu.

Oyuncu kendi Twitter hesabından da Beşiktaş Esports'un gönderisini alıntılayarak "Hoş buldum" dedi. Tecone daha önce Digital Athletics, Haze Clan ve Balding takımlarında oynadı. Genellikle duelist ajanları tercih eden Tecone'nin genel toplam istatistikleri şu şekilde:

Güncel Beşiktaş Esports Kadrosu:

Cenk "CombatRy" Ersahin

Gökay "Tecone" Noğayer

Serhat "lauzen" Koca

daNN

Enes "m4rco" Karaca

Furkan "MrFaliN" Yeğen

Bedirhan "Raavas" Avcı (Koç)

Playerbros ekibi olarak oyuncuya yeni takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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