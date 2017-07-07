Göğüs Hastanesi Palyatif Ünitesi İlk Hastalarını Karşıladı

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayırsever Mahmut Büyükkırcalı'nın desteği ile yapılan palyatif bakım ünitesinin ilk hastalarını kabul ettiği bildirildi.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Hastane Yöneticisi Dr. Enver Yalnız, palyatif bakım ünitesinin kanser gibi tedavisi zor bazı hastalıklara yönelik kapsamlı bir bakım sağladığını kaydetti.



Modern bir sistemle hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini verdiklerine işaret eden Yalnız, "Ekibimizin hasta yakınları ile kuracağı işbirliği sayesinde hastaya gerekli olan fiziksel ve ruhsal destek sağlanacaktır. Umuyorum ki bu ünitemizden birçok hasta yararlanacak, böylece hasta ve ailesi için sıkıntılı olan zorlu bir sürecin üstesinden beraberce gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Palyatif Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Sevik ise, hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Sevik, hayırsever desteği ile hizmete açılan ünitede psikiyatri, sosyal hizmetler, fizyoterapi, algoloji ve enfeksiyon branşlarıyla birlikte çalışacaklarını ve gerekli psikolojik desteği de sunacakları bilgisini verdi.



Bölümün ilk hastalarından 61 yaşındaki kanser hastası Osman Yiğit de, beslenme ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu ve yeni bir birimde uzman bir ekip tarafından kontrol altında tutulacak olmanın güvenini yaşadığını aktardı.