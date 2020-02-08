: Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:04

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ile gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise'nin silikonları abarttığını söyledi.

SİLİKON HABERLERİ DOĞRU ÇIKTI

2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesini eleştirenlerin yanı sıra çok beğenenler de oldu. Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur göğüs dekolteli pozları 355 bin beğeni aldı.

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