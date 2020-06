GOG'dan Ücretsiz The Witcher 3: Wild Hunt Fırsatı The Witcher 3: Wild Hunt'ın PC versiyonuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, elinizde mükemmel bir fırsat var. CD Projekt RED, oyuna herhangi bir platformda sahip olanlara GOG versiyonunu ücretsiz sunuyor.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın PC versiyonuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, elinizde mükemmel bir fırsat var. CD Projekt RED, oyuna herhangi bir platformda sahip olanlara GOG versiyonunu ücretsiz sunuyor.

GOG, Polonya menşeli stüdyonun kendisine ait bir dijital satış platformu oluyor. Her ne kadar eski oyunlar için kaynak olarak yola çıkılmış olsa da, zaman içerisinde oyuncular için iyi bir alternatif haline gelinmişti. Çok geçmeden de GOG Galaxy ile gelişme kaydedilmeye devam edilmişti. 2014 yılında faaliyete geçen GOG Galaxy, Epic Games, PlayStation, Steam, Uplay ve Xbox mağazalarındaki oyunlarınızı görmenizi sağlayan bir uygulama oluyor.

Ücretsiz The Witcher 3: Wild Hunt Fırsatını Kaçırmayın

CD Projekt RED tarafından yapılan duyuru ile GOG Galaxy kapsamında harika bir The Witcher III: Wild Hunt kampanyası başladı. 23 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan bu kampanyaya göre yukarıda saydığımız mağazaların herhangi bir tanesinden bu oyunu almışsanız, GOG versiyonu hediyeniz olacak. Yararlanabilmek için yapmanız gereken, GOG Galaxy uygulamasını indirmeniz ve daha önceden satın aldığınız platform ile ilişkilendirmek olacak. Eğer standart sürümü almışsanız standart sürümü, Game of the Year sürümünü almışsanız da Game of the Year sürümü hediye edilecek.

Dahası ise, Switch hariç konsol fark etmeksizin kutulu versiyonunu sadece bir defa oynamışsanız da bu kampanyadan faydalanabileceksiniz. Çünkü sistem, oyunu oynadığınızı tespit edebiliyor. Hatta bir çılgınlık yapıp, The Witcher 3: Wild Hunt oyununu bütün platformlarda almış olmanız da kampanyadan faydalanmanıza engel değil. Öyle ki, böylesi bir durumda olan bir Twitter kullanıcısına GOG tarafından verilen cevapta bir başkasıyla paylaşabileceği bir kodun verileceği söylenmiş.

That is a great problem to have ?? That doesn't mean you can't participate in this offer, though! You can still get a giftable code to share with someone ??

— GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) June 16, 2020

The Witcher 3: Wild Hunt dünyasını bir kez daha ama bu defa PC platformunda ziyaret etmek veya bir arkadaşınızı bu efsanevi dünyaya davet etmek için mükemmel bir fırsat oldu. Kampanyanın 23 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini bir kez daha belirtmeden geçmeyelim.