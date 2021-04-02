Godzilla vs Kong savaşı Word of Warships'te yaşanacak!
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Godzilla vs Kong savaşı Word of Warships'te yaşanacak!

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Godzilla vs Kong savaşı Word of Warships'te yaşanacak!

Godzilla vs Kong, deniz savaş simülatörü World of Warships ile buluşuyor! Oyun efsanevi titanların açık denizlerde savaşmasını sağlayacak!

Gişe rekorları kıran film Godzilla vs Kong, açık denizlerde devasa savaşların yaşandığı ücretsiz deniz savaşı oyunu World of Warships ile buluşuyor. Godzilla vs Kong bilim kurgu severlerin aylardır beklediği bir film olarak gündemden düşmüyor. Film endüstrisinin en önde gelen dev canavarlarından ikisini büyük ekranlarda görmek için heyecanla bekleyen izleyiciler filmin 25 Mart'ta gösterime girmesiyle mutlu sona ulaştılar.

GODZILLA VS KONG SAVAŞI TİTANLARIN AÇIK DENİZİNDE!

Bu büyük savaşı şimdi World of Warships oyununda tekrar görme şansını yakalayacağız. World of Warship için yapılan bir basın açıklamasında, PC'deki Godzilla hayranları, Japon savaş gemisi Amagi'nin dümenine geçebilecek. Kong tarafları ise, PC'de USS North Carolina'nın veya Legends'taki benzersiz Primal zırhlısının kontrolünü ele geçerebilecekler.

Günümüzde filmlere adanmış video oyunları çok az bulunuyor, World of Warships gibi çevrimiçi video oyunları ise, oyuncularına en sevdikleri filmleri yeniden yaşama şansını vermekten çekinmiyorlar. Hayranlar World of Warship için gelecek bu devasa savaşı dört gözle beklemeliler...

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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