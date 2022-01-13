God of War PC sürümü ön yüklemeye açıldı!

PlayStation Exclusive oyunu olarak piyasaya sürülen God Of War, 2 yıl sonra PC sürümü ortaya çıktı. God of War'un PC sürümünün ön yüklemesi açıldı. Erkenden oyunu indirip oyun erişime açıldıktan hemen sonra oynayabilirsiniz.

Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçen Kratos, İskandinav Tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşamaktadır. Sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için oğlunu Arteus'u da eğitmektedir.

GOD OF WAR NVIDIA DLSS VE REFLEX DESTEĞİ

Nvidia DLSS ve Reflex desteği sayesinde God of War'u daha kaliteli ve daha iyi bir performansta oynayabilirsiniz. Nvidia'nın bazı ekran akrtlarında kare hızını arttırmak ve keskin görüntüler elde etmek için Nvidia'nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) yapak zeka teknolojisi gücünden yararlanabilirsiniz. Nvidia Reflex ile ise düşük gecikme teknolojisini kullanarak savaşlarda daha atik hareketler ederek düşmanlarınızdan daha az hasar alabilirsiniz.

GOD OF WAR PC ÖN YÜKLEMEYE AÇILDI

God of War PC 14 Ocak 20:00'de Steam'de erişime açılacaktır. Bu zamana kadar oyunu öncesinden yükleyebilir ve erişime açıldıktan sonra oyunu direkt oynayabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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