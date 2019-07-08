God of War'ın Ana Karakteri Kratos, Az Kalsın Başka Bir İsme Sahip Olacakmış

PlayStation platformu için üretilmiş oyunlardan bir tanesi olan God of War'ın ana kahramanı Kratos'tur. Ailesinin intikamını almak için mücadele eden Kratos, oyunun ilerleyen sürümlerinde de bu mücadelesini sürdürdü. Oyunun sahipleriyle bütünleşen bu karakter, hem kişiliği hem de ismiyle kabul gördü. Ancak oyunun geliştiricilerinden olan Stig Asmussen, verdiği bir röportajda bu karakterin isminin veriliş hikayesini anlattı.

Asmussen, oyun geliştirildiği sırada karakterin isminin "Dominus" olduğuna karar verdiklerini ancak şirketin pazarlama biriminin bu ismi sevmediğini söyledi. Araya oyunun bir numaralı ismi David Jaffe'nin girdiğini söyleyen Asmussen, oyunun ana karakterinin isimlendirilmesi için ekibinden isim listesi oluşturması istediğini söyledi.

Toplanan isimlerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkan isme çok şaşırdığını söyleyen Asmussen, pazarlama biriminin "Stig" ismini önerdiğini söyledi. Asmussen bu duruma çok şaşırmıştı çünkü kendi ya da arkadaşları, "Stig" ismini tavsiye etmemişlerdi. Asmussen'in sadece verdiği listenin altında kendi ismi yazıyordu ve bu isim pazarlama biriminin hoşuna gitmişti.

Asmussen verdiği röportajda, oyunun ismiyle ilgili de benzer bir tartışmanın yaşandığını söyledi. Oyunun adının ilk başta "Dark Odyssey" olmasının kararlaştırıldığı, geliştirici ekibin bu ismi çok benimsediği ancak pazarlama biriminin bir kez daha bu isme onay vermediğini söyleyen Asmussen, sonradan oyunun isminin God of War olarak belirlendiğini ifade etti.

Oyunun ve ana karakterin şimdiki ismi oyunseverler tarafından kabul görmüş durumda. Ancak eğer bu kaliteli oyun farklı bir isimle piyasaya sürülse aynı heyecanı yaratır mıydı, bilinmiyor.