God of War, Demon's Souls, Ghost of Tsushima ve daha fazlası PC'ye geliyor! - Haberler
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God of War, Demon's Souls, Ghost of Tsushima ve daha fazlası PC'ye geliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
God of War, Demon's Souls, Ghost of Tsushima ve daha fazlası PC'ye geliyor!

GeForce NOW veri tabanından sızdırılan listede Returnal ve Days Gone da bulunuyor

Birkaç saat önce NVIDIA GeForce NOW veri tabanından sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki dönemde PC'ye getirilecek Playstation özel oyunları belli oldu. Daha öncesinde Final Fantasy 7 Remake ve GTA Trilogy Remasters söylentileri de aynı veri tabanından gelen bilgiler doğrultusunda kamuoyunda büyük etki uyandırmıştı. Sızdırılan listede son yılların en popüler yapımlarından God of War, Demon's Souls, Ghost of Tsushima ve Days Gone yer alıyor. Bunun yanı sıra henüz çıkış yapmayan Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7 de PC'ye gelmesi beklenen oyunlar arasında..

Bazı oyunların Steam platformuna çıkarılacağını gösteren listede herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor. Listede yer alan oyunların daha çok 2018 yılı ve sonrasında çıkış yapmış olması yakın bir tarihte PC'ye gelmeleri ihtimalini azaltıyor.

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