15.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:04

Göçükten kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen cami göçüğünden kurtulanlar o dehşet anlarını anlattı.

Görgü tanığı Ahmet Kurt o anları anlatarak, enkaz altındaki Mühendis Korkut Küçükcan'ı gördüklerini, onu kurtarmaya çalıştıkları ancak ikinci göçükte kendilerinin de yaralandığını ifade etti.

Görgü tanığı Kurt, göçük olduğunu fark ettiklerini ve yardım için camiye gittiklerini ifade ederek, "Göçük olduğunda bizde oraya gittik. Baktık ki tahtaların altında biri var. Yasin diye bir arkadaşla beraber gittik. Elinden tutup çıkarmaya çalıştık. Ancak ikinci göçük meydana geldi. Bu sırada bizde hafif yaralandık. Bir arkadaş gelip bizi çıkardı sonra ambulanslar bizi hastaneye götürdü. Göçük altındaki arkadaş ikinci göçükte tahtaların altında kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA