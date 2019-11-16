Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı
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Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa...

16.11.2019 01:37 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:40
Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

- 'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı

Gaziantep'in 'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.

Müjdeli Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı
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