GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TCDD şantiyesinde çalışırken göçük altında kalan işçi Mehmet Yılmaz, bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi göçük altından çıkardı. Acil sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.