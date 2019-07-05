Göçmenleri kurtaran Alman kadın kaptan, İtalyan Bakanı Salvini'ye hakaret davası açıyor

Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri Lampedusa Adası'na götürerek İtalya'nın aşırı sağcı, popülist hükümetinin sert tepkisine neden olan Alman kaptan Carola Rackete, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye hakaret davası açıyor.

İtalyan Sahil Muhafaza ekiplerinin engellemelerine rağmen 41 göçmeni Lampedusa Adası'na bıraktıktan sonra ev hapsine alınan kaptan 31 yaşındaki Rackete, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle