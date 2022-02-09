Göçmen kuşların uğrak noktası Karataş Gölü'ne Get Deresi can verecek

KARAMANLI, BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından olan ve geçen yaz kuruyan Karataş Gölü'nü beslemesi için Get Deresi devreye alındı.

Devlet Su İşleri 182. Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni ilçesindeki Hasanpaşa köyü sınırındaki Get Deresi'nin suyunun bir kısmını Karataş Gölü'ne ulaştırılması için çalışma yaptı.

Dere yatağına indirilen iş makinesiyle Hasanpaşa Göleti'ne giden suyun bir kısmı Karataş Gölü'ne yönlendirildi.

Yapılan çalışmayla Get Deresi'nin gölü beslemesi ve bölgeye yağan karın erimesinin arından gölün su seviyesinin artması hedefleniyor.