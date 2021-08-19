Göçmen kuğuların Fatsa molası
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Göçmen kuğuların Fatsa molası

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Güncel

Göçmen kuğuların Fatsa molası Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç eden kuğular, Ordu'nun Fatsa ilçesi sahillerinde mola verdi.

Göçmen kuğuların Fatsa molası

ORDU - Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç eden kuğular, Ordu'nun Fatsa ilçesi sahillerinde mola verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mola veren kuğular, göç için uygun hava koşullarını bekliyorlar. Sahilde seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarken, fotoğrafçılar da kuğuları görüntülemek için sahildeki yerini aldılar.

Kuğuları Fatsa ilçesinde gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Aydın isimli vatandaş, "Göçmen kuğuları her yıl bu aylarda Fatsa ve bölgesinde görüyoruz. Kuğuları görmek çok güzel. Kuğuların rengi, duruşu diğer kuşlardan daha farklı" diye konştu.

Göçmen kuğuların Fatsa molası
Göçmen kuğuların Fatsa molası
Göçmen kuğuların Fatsa molası
Göçmen kuğuların Fatsa molası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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