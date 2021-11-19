Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı
AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel
Sınır bölgesinde toplanan göçmenler Göçmenlere yardım için kurulan çadırlar Yemek yardımı yapılması Yardım için bekleyen göçmenler Fenalaşan bir göçmen kadına yardım edilmesi Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak,...
Sınır bölgesinde toplanan göçmenler
Göçmenlere yardım için kurulan çadırlar
Yemek yardımı yapılması
Yardım için bekleyen göçmenler
Fenalaşan bir göçmen kadına yardım edilmesi Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti.