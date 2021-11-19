Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı - Haberler
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Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel
Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı

Sınır bölgesinde toplanan göçmenler Göçmenlere yardım için kurulan çadırlar Yemek yardımı yapılması Yardım için bekleyen göçmenler Fenalaşan bir göçmen kadına yardım edilmesi Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak,...

Sınır bölgesinde toplanan göçmenler

Göçmenlere yardım için kurulan çadırlar

Yemek yardımı yapılması

Yardım için bekleyen göçmenler

Fenalaşan bir göçmen kadına yardım edilmesi Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti.

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırı

Polonya-Belarus sınırında gerginlik

Polonya-Belarus sınırında gerginlik

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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