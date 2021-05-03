Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler
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Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KIYAK - Haberler | Güncel

Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler Sakarya'nın Erenler İlçesi yakınlarında göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek mola verdi.

Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler İlçesi yakınlarında göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek mola verdi.

Sakarya'nın Erenler İlçesine göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek bir süre mola verdi. İlkbaharın gelmesi ile birlikte göç eden ve Türkiye üzerinden geçen leylek sürüsü, Sakarya'nın Erenler İlçesinde bulunan sulak arsaya inerek mola verdi. Göçmen leylekleri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkarırken tarlalarda hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Yüzlerce leyleğin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sulak alanları tercih eden leylekler göç yolunda verdikleri molanın ardından sürü halinde tarladan ayrıldılar.

Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler
Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler
Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler
Göç yolundaki leylekler Sakarya'da mola verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KIYAK

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