Göbeklitepe sergisi Bornova'da

17.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:58

Serginin açılışına Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de katıldı. Başkan İduğ, sergide emeğe geçen sanatçılara teşekkür ederek, "Göbeklitepe ve Yeşilova Höyüğü çok önemli kazı alanları. Sanat vesanatçı Bornova için çok değerli. Sanatçılarla el ele vermek ve sanatı insanlara sunmak kadar da değerli bir şey yok" dedi.

Seba Sanat Galerisi organizasyonuyla '4. Altın Şehirlerimiz' projesine dahil edilerek İzmirli 40 sanatçının 41 tuvalde yorumladığı Göbeklitepe, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bornova Belediyesi ve Seba Sanat Galerisi işbirliğiyle Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak sergideki eserler karışık teknikte, altın ve bakır renkli varaklarla süslenerek yorumlandı.

İzmir'den sonra diğer şehirlere ve ülkelere de taşınması hedeflenen sergide 12 bin yıllık Göbeklitepe uygarlığı sanatçıların gözünden aktarılıyor.

Sergi açılışının ardından düzenlenen "Doğu ve Batı Etkileşimi" konulu söyleşide Doç. Dr. Zafer Derin, 'Yeşilova Höyüğü ve Batı Süreci', Doç. Dr. Nezih Aytaçlar da, 'Göbeklitepe ile Doğu Süreci' konulu sunum yaptı. Söyleşide, uygarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişi, batıda Bornova Belediyesi'nin de desteğiyle yürütülen Yeşilova Höyüğü kazıları, Doğu'da ise Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan buluntular üzerinden dinleyicilere aktarıldı. Sergi açılışına ve söyleşiye Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz da katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, serginin açılışında yaptığı konuşmada "Göbeklitepe ve Yeşilova Höyüğü çok önemli kazı alanları. Sanat vesanatçı Bornova için çok değerli. Sanatçılarla el ele vermek ve sanatı insanlara sunmak kadar da değerli bir şey yok. Bu nedenle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler