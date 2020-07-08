GMİS yönetim kurulu, Gelik'te madenciyi ziyaret etti
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GMİS yönetim kurulu, Gelik'te madenciyi ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madencileri ziyaret ederek kıdem tazminatı konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

GMİS yönetim kurulu, Gelik'te madenciyi ziyaret etti
08.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:19

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madencileri ziyaret ederek kıdem tazminatı konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Ziyarete; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri katıldı.

Kıdem tazminatının işçi sınıfının son kalesi olduğunu belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Kıdem tazminatımıza dokundurtmayacağız" dedi. Yeşil, "Zorlu bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte özellikle kişisel hijyeninize ve maske kurallarına dikkat etmenizi rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Son zamanlarda işçi sınıfının, emekçi sınıfının kıdem tazminatı konuşulmaya başlandı. Kıdem tazminatı işçi sınıfının son kalesidir. Bugün konuşulanlar, söylenenler dışında somut olarak yazılı bir tasarı sunulmuş değil. Herkes bir şeyler konuşuyor, herkes bir şeyler söylüyor, şöyle olacak, böyle olacak deniliyor ama ortaya konmuş yazılı bir belge yok. Arkadaşlar bu kurumlarda yıllardır çalışıyoruz, ömrümüzü veriyoruz. Kıdem tazminatı çocuklarımızın geleceği, bizim geleceğimiz. Kıdem tazminatıyla ev alamazsın, araba alamazsın. Ancak kıdem tazminatı geleceğimizin teminatıdır. Diyorlar ki kamuda uygulanacak Özel sektörde uygulanmayacak. Böyle söyleyerek işçi sınıfını birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bizler bununla da mücadele ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'de 17 milyon sigortalı çalışan var. Bunların 2 milyonu örgütlü 15 milyonu örgütsüz. Üç dönemdir TÜRK-İŞ genel kurullarının aldığı bir karar var. Bu karar Kıdem tazminatına dokunulduğu an genel grevdir. Kıdem tazminatına dokunulduğu anda TÜRK-İŞ'e bağlı biz 34 sendika, HAK-İŞ ve DİSK ile birlikte sahalarda olacağız, kıdem tazminatımıza dokundurtmayacağız. 25 yaş altı, 50 yaş üstü diyorlar, sigortası yatırılmaz, kıdem tazminatı alamaz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok" dedi.

"Omuz omuza mücadele edeceğiz"

Kıdem tazminatının çocukların geleceği olduğunu ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Kıdem tazminatında çocuklarımızın geleceği, bizlerin geleceği var. Hiç kimse siyaset düşünmesin, bu siyaset değil. Yapacağımız iş omuz omuza vermek ve kıdem tazminatına dokunulmaması için mücadele etmektir. Biz Türkiye'ye örnek olmuş bir iş yeriyiz. Bizler madencileriz. Bizler onurlu, gururlu ve her şeyin en iyisine layık olan madencileriz. Bizim en önde olmamız lazım. Arkamızdaki güç, gün geçtikçe büyüyecektir. Bazı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bizi ziyaret ederek bize olan desteklerini bildiriyorlar. Yarın olumsuz bir durumla karşılaştığımızda hep birlikte, bizler sokaklarda olacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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