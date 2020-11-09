GMİS yönetim kurulu; Atatürk'ü Anma günü mesajı yayımladı
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GMİS yönetim kurulu; Atatürk'ü Anma günü mesajı yayımladı

09.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:43
GMİS yönetim kurulu; Atatürk'ü Anma günü mesajı yayımladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesaj şöyle; "Türk ulusu; Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82'nci yılında büyük bir özlemle anıyor.19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, tüm imkansızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Dünyanın geleceğini sanayinin belirlediğini gören Atatürk ve arkadaşları, madenlerimize sahip çıktı ve Zonguldak ile yakından ilgilendiler. Zonguldak'ı Ankara'nın ardından ilk il yaptılar. Yabancıların elinde bulunan Zonguldak Kömür Havzası, devletleştirilerek ulusal sanayimize ve Türkiye'ye hizmet eder hale getirildi. Atatürk'ün "Derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar kıymetli bir vilayetimizdir" sözü hayata geçirildi. Ulusal ve tam bağımsızlıkçı anlayış, Türkiye'nin hızla gelişmesinin ve dünyanın en güçlü ve onurlu ülkelerinden biri olmasının yolunu açtı. Türkiye'ye Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dinamizmi kazandırmak mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün ortaya koyduğu ve yaşamı boyunca uyguladığı ilkeler, her türlü zorlukları aşmamıza ve çağdaş medeniyeti yakalamamıza yeter. Bizler, O'nun ilkelerinin takipçisi olmaya, aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O'nu bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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