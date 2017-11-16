Gmis'i Ziyaret Eden Kani Beko; "Taşeron Yasaklanmalı"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu; Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.



Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, DİSK Enerji-Sen Genel Sekreteri Süleyman Keskin, DİSK Genel-İş Şube Başkanı Enis Disdaroğlu ile DİSK yöneticileri hazır bulundu. Taşeronlaşmanın yasaklanması gerektiğini belirten Beko, "Taşeronun olmaması, kamuda kamu işçisinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanımızla görüştük. Önümüzdeki günlerde Üçlü Danışma Kurulu'nu toplayacağını ve bu taşeron ve kadro meselesini konuşacağını söylemişti. Dilerim önümüzdeki süreçte taşeron sistemi kesinlikle ortadan kalkar. Belediyelerde, kamuda, şirketlerde çalışan taşeron işçilerine kadro verilir düşüncesindeyim. Dilerim bu işi hep beraber başarabiliriz" dedi.



Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Biz de geçtiğimiz günlerde özelleştirmeye karşı işçilerimizin geliştirdiği bir refleksle beraber bir eylem süreci yaşadık. Öncelikle sorunları doğru tespit edip doğru çözüm yollarıyla hareket etmemiz gerektiğini hep beraber kabul ediyoruz. Nitekim yaşadığımız süreçte söylemlerimizin ve eylemlerimizin haklılık nedenlerini iyi ortaya koyduk.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onlara bağlı milletvekilleri, HDP milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber aynı dilden, aynı doğruları anlatmaya çalıştık. Tabii bazı doğruları anlatmak zaman alıyor. Hükümet yetkilileri de doğrunun bu şekilde olması gerektiğini gördüler, kabul ettiler ve onlar da bir adım atarak bu sorunu çözme yoluna gittiler. En son Meclis'te 51. Maddede yapılan bir değişiklikle TTK'nın çalıştığı sahalar bu kapsamın dışında bırakıldı. Sorunlarımızı ortak dille, doğru bir şekilde anlattığımızda başarıya ulaştığımızı yaşayarak gördük" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK