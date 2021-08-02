Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Instagram'da Global Call ne anlama gelmekte?
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Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Instagram'da Global Call ne anlama gelmekte?

Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Instagram'da Global Call ne anlama gelmekte?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ulusal gündemi, uluslararasına taşıyan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da gündeme dair pek çok detay ele alınmakta. Kullanıcıların bir araya gelerek önemli konuları öne çıkardığı platformda son olarak Global Call paylaşımları en çok konuşulanlara girdi. Peki, Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Global Call metninde neler yazıyor?

Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi!sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yangınlara dair içeriklerin bulunduğu Global Call nedir? Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Instagram'da Global Call ne anlama gelmekte?

Ülkemizde yangınlar devam ediyor ancak yangınlara müdahale yaşanan hava şartları nedeniyle sekteye uğruyor. Bu nedenle sosyal medya kullanıcıları, ülkemizin ormanlarının daha fazla yok olmasını istemeyerek diğer ülkelerden ekipman ve yardım talep etmekte.

GLOBAL CALL NE DEMEK?

Global kelimesi İngilizce'de küresel ve dünya çapında anlamına gelmektedir.

Call kelimesinin Türkçe çevirisi çağırmak olarak bilinmektedir.

Global Call ifadesinin Türkçe anlamı ise "Küresel çapta çağrı" anlamına gelmektedir.

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