Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Instagram'da Global Call ne anlama gelmekte?

Ulusal gündemi, uluslararasına taşıyan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da gündeme dair pek çok detay ele alınmakta. Kullanıcıların bir araya gelerek önemli konuları öne çıkardığı platformda son olarak Global Call paylaşımları en çok konuşulanlara girdi. Peki, Global Call ne demek? Global Call Türkçe çevirisi! Global Call metninde neler yazıyor?