Gkv'li Öğrenci Tübitak'ta Bölge Birincisi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda katılan Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Mehmet Aras Dilsiz Kimya dalında bölge birinciliği elde etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen ve 11 bin 352 projenin yarıştığı 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Mehmet Aras Dilsiz "Üleksik Katkılı Betonda Isı İzolasyonunun Laboratuvar Ortamında Araştırılması" konulu projesiyle Kimya dalında bölge birincisi oldu. Danışmanlığını GKV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nilüfer Şimşek'in yaptığı ve bu yıl 11 bin 352 proje başvurusunun yapıldığı yarışma Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe olmak üzere toplam sekiz kategoride düzenlendi. Proje yarışmasında kimya dalında bölge birinciliğini elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Mehmet Aras Dilsiz düzenlenen törende birinciliği ödülünü Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'den aldı. - GAZİANTEP