WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Videoları göndermeden önce sessize almak artık mümkün

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Son günlerde gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla gündemde olan ve ağır darbe alan WhatsApp, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, kullanıcıların videolarını durumlarına eklemeden ya da sohbet sırasında göndermeden önce sessize alınabileceğini, "Kulaklarınız için değil, gözleriniz için" ifadeleriyle duyurdu.

WhatsApp'ın Twitter üzerinden yapılan paylaşımda videolara yeni bir özellik geldiği duyuruldu. Söz konusunda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulaklarınız için değil, gözleriniz için. Artık videolarınızı durumunuza eklemeden veya sohbetlerinizde göndermeden önce sesini kapatabilirsiniz. Sadece Android'de mevcut."

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLER UYGULAMAYI KULLANAMAYACAK

Son olarak şirketin yaptığı açıklamalara göre, 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları 'aktif olmayan hesap' olarak tanımlanacak.

HESAPLAR 120 GÜN SONRA SİLİNEBİLİR

Aktif olmayan hesapların da 120 gün sonra silinebileceği belirtiliyor. WhatsApp'ta arama ve bildirimler 15 Mayıs'tan sonra 'kısa bir süre' daha çalışmaya devam edecek.