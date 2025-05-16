Gizli Karargah filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gizli Karargah filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gizli Karargah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gizli Karargah filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Karargah konusu nedir, Gizli Karargah oyuncuları kimler ve Gizli Karargah özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jack Kincaid, güçlerini devralmak ve dünyayı kurtarmak için uzaylı bir eser tarafından seçilen bir süper kahraman olan Muhafız'dır, ancak kahramanlık görevleri, oğlu Charlie'ye karşı ebeveynlik görevlerini ihmal etmesine ve aralarının açılmasına neden olur. Charlie, Jack'in doğum günü için Jack'in evinde kaldığında, arkadaşları Barry Berger, Lizzie ve Maya Monroe'yu davet eder ve Jack'in yeraltı sığınağını bulup gizli kimliğini öğrenirler. Bu arada, silah CEO'su Ansel Argon, Muhafız'ın güç kaynağını uğursuz planları için kullanmak ister.Çocuklar Jack'in aletlerini kullandıktan sonra, Argon'un baş paralı askeri Sean Irons, ekibini güç kaynağını takip etmeye getirir. Çocuklar onlara karşı savaşır ve Jack tam zamanında varmayı başarır, ancak Berger kaynağı okulda dolabına bağlı bir portaldan gönderdiğinde, Argon kostümünü almak için Jack'in aletlerinden birini kullanır ve kaynağı bulmak için Berger'ı kaçırır. Charlie, arkadaşlarını ve ıslah olmuş bir Irons'ı, aletlerini almak için geri savaşmaya götürür. Hesaplaşma okul dansı sırasında gerçekleşir ve Charlie'nin Argon'u bir el bombasıyla başka bir boyuta bir portaldan göndermesiyle sona erer. Sonunda Maya ile dans eder ve onu öper. Charlie, suçla birlikte savaşabilmek için Jack'e katılırken, Irons da Jack'in görev kontrolü olur.



GİZLİ KARARGAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Walker Scobell

Abby James Witherspoon

Momona Tamada

Jesse Williams

Owen Wilson

Charles Melton

Michael Peña

Kezii Curtis

Levy Tran

Jessie Mueller

David Lengel

DK Metcalf

Laila Pruitt

Dustin Ingram

Keith L. Williams

Ninja N. Devoe

Mallory Hoff

Lucius Baston

Aiden Malik

Forrest Deal

Nickolas Wolf

Dayna Beilenson

Labrandon Shead

Penelope Talleur

Connie McCracklin

Savannah Schultz

GİZLİ KARARGAH FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gizli Karargah filmi 8 Ağustos 2022 yılında çekilmiştir.