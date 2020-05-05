Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapatıyor

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından başlatılan 'Komşun gülsün, esnafın yaşasın.

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından başlatılan 'Komşun gülsün, esnafın yaşasın. Bir veresiye defterini de sen kapat' kampanyası kapsamında hayırseverler aracılığıyla veresiye defterlerine borç yazdıran ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş ücretleri ödeniyor. Gizli kahramanlar sayesinde hem vatandaş hem de esnaf rahat bir nefes alıyor.

Konak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bakkal, manav ve kasaplardaki borçlarının silinmesi amacıyla geçen pazartesi dayanışma kampanyası başlattı. Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların borçları ödeniyor. Hayırseverler ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak veresiye defterlerini kapatıyor. 'Komşun gülsün, esnafın yaşasın. Bir veresiye defterini de sen kapat' adıyla başlatılan kampanya kapsamında bugüne dek çok sayıda duyarlı vatandaşın topladığı 150 bin lira ile ihtiyaç sahibinin esnafa olan borcu kapanmış oldu. Ramazan ayı boyu boyunca sürecek kampanya sayesinde, tahsilat yapamayan esnaf da rahat bir nefes aldı. Esnaflar, veresiye borçlarının ödendiğine dair yazıyı, dükkanlarına astı.

"Ülkemizin en büyük dinamiği bu dayanışma ruhu"

Kampanya hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Dünya olağanüstü bir durum yaşıyor. Bu süreçte devletimiz, yerel yönetimler dayanışma içinde halkımızın sorunlarını aşmak için gerekli tedbirleri alıyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Konak Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projemiz oldu. Hem korona virüs salgınından sonra ödeme güçlü yaşayan vatandaşımıza nefes aldırmak hem de onlardan tahsilat yapamayan esnafımızı rahatlatmak amacıyla bir kampanya düzenledik. Konak'ın hayırsever vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın kampanyaya büyük ilgisi var. Bugüne dek 55 hayırsever müracaat etti. Meclis üyesi ve partili arkadaşlarımız da kampanyaya destek verdi. Şimdiye dek yaklaşık 150 bin liralık borç kapanmış oldu. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde halkımız da esnafımız da bu durumdan karlı çıkıyor. Ülkemizin en büyük dinamiği bu dayanışma ruhu. Bu dayanışma ruhu olduğu müddetçe hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bu sıkıntılı süreci devlet ve millet hep beraber aşacağımıza inanıyorum" dedi. Hayırsever vatandaşlar Konak Belediyesine müracaat ettiğinde kendilerini yönlendirdiklerini belirten Başkan Batur, duyarlı vatandaşların isimlerinin açıklanmasını istemediklerini belediye olarak kampanyayı sadece organize ettiklerini söyledi.

"Şaka zannettim"

Bakkal işleten Ayşegül Akman isimli esnaf, "Bakkalda oturuyordum. Veresiye defterini istediklerinde Robin Hood geldi sandım. Konak Belediyesinden gelmişler. Bana şaka gibi geldi, dalga geçiliyor sandım. Meğer gerçekmiş. Allah razı olsun, mahallelinin borcu ödendi. Ben veresiye yazdıran gerçek ihtiyaç sahiplerini seçtim ve onların borcu ödendi. İşsiz olanları, eşi ölüp çocuk bakan kadınları seçmeye çalıştım. Bin 650 liralık borç, veresiye defterinden silindi" derken, Gürsel Çelik isimli bakkal da, "Konak Belediyesinden gelip veresiye defterini istediler. Borç ödemeye durumu olmayan kişilerin borcunu ödediler. 2 bin 700 liralık borç ödendi. 8-10 kişinin borcu ödenmiş oldu. Onlar da ben de çok dua ettim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA