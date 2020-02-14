Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gizli Dosya filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Gizli Dosya filmi hakkında Gizli Dosya konusu, Gizli Dosya özeti ve Gizli Dosya oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Gizli Dosya filminin detayları…
Gizli Dosya filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Gizli Dosya filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Dosya konusu nedir, Gizli Dosya oyuncuları kimler ve Gizli Dosya özeti gibi konuları inceliyoruz.
GİZLİ DOSYA FİLMİNİN ÖZETİ
Mary Mapes çok başarılı bir televizyon gazetecisidir, birçok gizli gerçeği ele almış ve ün kazanmıştır. 09 Eylül 2004, Mapes ve ekibi için dönüm noktası olacaktır. Saygın haber spikeri Dan Rather önceki akşam, Başkan Bush'un başkanlık öncesi yaptığı görevinden kaçtığına dair delilleri kamuoyuna sunmuştur. Bu nedenle haber ekibi sorgulanma sürecine girer. Haber ve kurul odalarında dürüst ve özgür gazeteciliğe müdahale edilmektedir.
GİZLİ DOSYA OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: James Vanderbilt
Oyuncular: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Dennis Quaid, Elisabeth Moss
Tür: Biyografi, Drama
Yapım Yılı: 2015 (121 dk)
Vizyon Tarihi: 6 Kasım 2015 Cuma
Senaryo: James Vanderbilt, Mary Mapes
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Truth