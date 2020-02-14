: Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!

14.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:17

Gizli Dosya filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Gizli Dosya filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Dosya konusu nedir, Gizli Dosya oyuncuları kimler ve Gizli Dosya özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİZLİ DOSYA FİLMİNİN ÖZETİ

Mary Mapes çok başarılı bir televizyon gazetecisidir, birçok gizli gerçeği ele almış ve ün kazanmıştır. 09 Eylül 2004, Mapes ve ekibi için dönüm noktası olacaktır. Saygın haber spikeri Dan Rather önceki akşam, Başkan Bush'un başkanlık öncesi yaptığı görevinden kaçtığına dair delilleri kamuoyuna sunmuştur. Bu nedenle haber ekibi sorgulanma sürecine girer. Haber ve kurul odalarında dürüst ve özgür gazeteciliğe müdahale edilmektedir.

GİZLİ DOSYA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Vanderbilt

Oyuncular: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Dennis Quaid, Elisabeth Moss

Tür: Biyografi, Drama

Yapım Yılı: 2015 (121 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Kasım 2015 Cuma

Senaryo: James Vanderbilt, Mary Mapes

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Truth

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