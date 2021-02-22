'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
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'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti

22.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:46
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı evin, Google'ın haritalar hizmetinde 'gizemli ev' olarak işaretlenmesi vatandaşları memnun etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı evin, Google'ın haritalar hizmetinde 'gizemli ev' olarak işaretlenmesi vatandaşları memnun etti.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.Evde yapılan çalışmalar gizemini korurken Google'ın 'haritalar' hizmeti, günlerce konuşulan evi 'gizemli ev' olarak işaretledi. Tarsus ilçe merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin dikkatini çekerken, vatandaşlar evin haritalara işlenmesinden memnun.'DAHA KOLAY BULUYORUZ'

Popüler hale gelen gizemli evi görmek isteyenlerin artık daha kolay bulacağını belirten İlker Soyal, "Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google haritalara işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalara girince direk eve getirdi" dedi.


'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti
'Gizemli ev'in Google haritalarına işlenmesi memnun etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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