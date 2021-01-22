Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:53
Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gizem Tuncer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gizem Tuncer hakkında merak edilenler. Gizem Tuncer hayatı ve biyografisi. Gizem Tuncer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gizem Tuncer merak konusu oldu. İşte Gizem Tuncer hakkında merak edilen Gizem Tuncer kimdir, Gizem Tuncer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1992

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Bodrum

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, Sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir. Gizem Tuncer,Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri almıştır.

Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?

Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamladı. Lise eğitimi devam edrken Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de alan Gizem Tuncer, aynı zamanda Erol Sayan'dan'ın son öğrencisi olmuştur.

Gizem Tuncer Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazandı ve Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma fırsatı elde etti.

İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 yıl boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede beraber performans sergiledi.

Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?

Aşk Uykusu EP'si ile müzik dünyasına giriş yapan genç sanatçı, müzik kariyerine devam etmektedğir.

Gizem Tuncer Muğla Bodrum'da dünyaya gelmiş baba tarafından aslen Şanlıurfa anne tarafından ise aslen Kıbrıs'lıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Jose Sosa Arda Turan Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:01:33. #1.15#
title