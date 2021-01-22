Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in mesleği ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gizem Tuncer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gizem Tuncer hakkında merak edilenler. Gizem Tuncer hayatı ve biyografisi. Gizem Tuncer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gizem Tuncer merak konusu oldu. İşte Gizem Tuncer hakkında merak edilen Gizem Tuncer kimdir, Gizem Tuncer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1992

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Bodrum

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, Sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir. Gizem Tuncer,Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri almıştır.

Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamladı. Lise eğitimi devam edrken Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de alan Gizem Tuncer, aynı zamanda Erol Sayan'dan'ın son öğrencisi olmuştur.

Gizem Tuncer Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazandı ve Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma fırsatı elde etti.

İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 yıl boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede beraber performans sergiledi.

Aşk Uykusu EP'si ile müzik dünyasına giriş yapan genç sanatçı, müzik kariyerine devam etmektedğir.

Gizem Tuncer Muğla Bodrum'da dünyaya gelmiş baba tarafından aslen Şanlıurfa anne tarafından ise aslen Kıbrıs'lıdır.