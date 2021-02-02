GİZEM ÖZDİLLİ MARKA YÜZÜ OLDU
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GİZEM ÖZDİLLİ MARKA YÜZÜ OLDU

02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
GİZEM ÖZDİLLİ MARKA YÜZÜ OLDU

Daha önce bir çok ünlü markayla önemli işlere imza atan Gizem Özdilli,bu kez kendi adına hazırlanan collection ile kozmetik sektörüne adım attı

Efex Cosmetic şirketi, 'Bir Gizeminiz Olsun' sloganıyla& ; 2021 Gizem Özdilli collection'unu piyasaya çıkardı.Uzun bir çalışmanın ardından piyasaya çıkarılan ürünler Gizem Özdilli'nin zevklerine göre tasarlandı.Bir çok ünlü ismin arasından bu collection'a Efex Cosmetic tarafından layık görülen Gizem Özdilli, 'bana teklif geldiğinde çok mutlu oldum.Yıllardır bu sektörün içindeyim.Aslında bu collection da kozmetik sektöründe bir ilke de benim sayem de imza atıldı.Mesela alkolsüz krem parfüm ( solid parfüm) ilk benim isteğimle Türkiye'de& ; üretildi.Diğer ürünlerimizi de büyük özveri ve uzun süren bir çalışmanın ardından kaliteyi ön planda tutarak tasarladık.İçime sinmeyen hiç bir ürüne onay vermedim.Ben kullanmayacağım hiçbir şeyi bu güne kadar önermedim.Hazırladığımız bu ürünler büyük bir titizlikle ortaya çıktı gönül rahatlığıyla herkes kullanabilir ' dedi.





Kaynak: Snob Magazin

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