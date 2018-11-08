Gizem Karaca Pasha Live'da Arkadaşlarıyla Buluştu

Uzun zamandır yoğun geçen dizi setinden fırsat bulan oyuncu Gizem Karaca yakın zamanda yeni bir albüm çalışmasıyla hayranlarıyla buluşacak olan Damla İkİzler ile biraraya geldi.

Ünlü oyuncuya hayranları yoğun ilgi gösterirken bu ilgiden mutlu olduğunu dile getiren Gizem Karaca arkadaşlarımla stres attım dedi.