Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren Hapse Girecek mi

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan Cenk Eren'e ise 'iyi hal' indirimi de uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

KARAR ONANIRSA HAPSE GİRECEKLER

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan fazla olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

Gizem Karaca

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR: ÜNLÜ İSİMLER NE KADAR HAPİS YATACAK?

Ünlü isimlerin aldığı cezalar sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı: Ceza alan bu isimler hapse girecek mi?

Haberler.com'a konuşan Avukat Ümit Timoçin, ünlü isimlerin cezalarının onanarak kesinleşmesi halinde hapiste kalacakları sürelere ilişkin bilgi verdi. Ünlü isimlerin gözaltında geçirdikleri sürelerin hapis cezalarından düşüleceğini söyleyen Timoçin, "Bu süreler cezaevindeki infaz süresince herhangi bir disiplin suçu almamaları ve iyi halle geçirmeleri halinde geçerli olacak" dedi.

Çağatay Ulusoy

GİZEM VE ÇAĞATAY 1 YIL 9 AY, CENK EREN 3 YIL 2 AY HAPİS YATACAK

Timoçin, 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın 1 yıl 9 ay, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Cenk Eren'in ise 3 yıl 2 ay hapis yatacağını söyledi.

Cenk Eren

CENK EREN, CEZASININ SON 1 YILINI DENETİMLİ SERBESTLİKLE GEÇİREBİLİR

Avukat Timoçin, 4 yıl 2 ay ceza alan ünlü isimlerin normal şartlarda 2 yıl 9 ay 13 gün infaz süresi olduğunu söyledi. Timoçin "Ceza alan ünlülerin infaz süresinin son 1 yılını denetimli serbestlikle dışarıda geçireceklerini böylelikle gözaltında kaldıkları süre mahsup edilince yaklaşık olarak 1 yıl 9 ay 10 gün hapiste cezalarının infaz edileceği bilgisini verdi. Cenk Eren'in ise normal şartlarda koşullu salıverilme süresinin 4 yıl 2 ay olduğunu, bu sürenin son bir yılını denetimli serbestlikle geçirme ihtimali oluğundan yaklaşık 3 yıl 2 ay hapiste cezasını çekebileceğine dikkat çekti.