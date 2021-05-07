Gizem Karaca ayaklarından dert yandı
Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım adan Gizem Karaca, son çektirdiği fotoğraflarda ayaklarının büyük olması yüzünden dert yandı. İşte detaylar...
'Baraj' dizisinde Bahar Özsoy karakterini canlandıran Gizem Karaca, abiye elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, karelerde ayağının büyük olmasından dert yandı. Binlerce beğeni alan pozlara Karaca, "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi'yle evlenen oyuncu İzmir'e yerleşmişti. Karaca, projesi olduğu dönem dışında İstanbul'da kalmıyor.
Kaynak: Snob Magazin