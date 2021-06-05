Gizem Karaca'nın bronzlaşma problemi

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Gizem Karaca, İzmir'deki villasının bahçesinden beş saat boyunca güneşlendi. Oyuncu, bronzlaşamamaktan dert yandı. İşte detaylar...

Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, bronzlaşmamaktan dert yandı.

FOX'ta ekrana gelen 'Baraj' dizisinin finalinden sonra tekrar İzmir'e dönen oyuncu, evinin bahçesinde güneşlendi.

Instagram'dan üç kare paylaşan Karaca, "Selam, ben beş saat güneşin altında durup sadece çillenen, sıcaktan dudakları çatlayan ve asla bronzlaşamayan biriyim" diyerek, dert yandı. Karaca, dizi ve filmleri dışında İzmir'den İstanbul'a gelmiyor.

Kaynak: Snob Magazin