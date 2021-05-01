Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları arasında bulunan Gizem Güneş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?