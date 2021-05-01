Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?

Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları arasında bulunan Gizem Güneş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?

Gizem Güneş'in içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Feride Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır.

Oynadığı Diziler;

  • 4N1K İlk Aşk (2018)
  • Kanatsız Kuşlar (2017)
  • İçimdeki Fırtına (2017)
  • Her Şey Yolunda Merkez (2013)
  • Binbir Gece (2007)

Sinema;

Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)

Moya-Hitit Yıldızı (2011)

Tiyatro;

Shrek Müzikali

Aslan Kral Müzikali

Allattin

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 00:42:04. #1.16#

title