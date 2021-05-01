Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş kaç yaşında, nereli?
Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları arasında bulunan Gizem Güneş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?
Gizem Güneş'in içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Feride Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir? İşte detaylar haberimizde...
GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır.
Oynadığı Diziler;
- 4N1K İlk Aşk (2018)
- Kanatsız Kuşlar (2017)
- İçimdeki Fırtına (2017)
- Her Şey Yolunda Merkez (2013)
- Binbir Gece (2007)
Sinema;
Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)
Moya-Hitit Yıldızı (2011)
Tiyatro;
Shrek Müzikali
Aslan Kral Müzikali
Allattin