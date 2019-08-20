Gizem dolu bir hikaye "son kamelya"

20.08.2019 15:36

Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve Türkiye'nin en çok okunan yabancı yazarlarından Sarah Jio'nun "Son Kamelya" adlı romanı yenilenen kapağıyla Pena Yayınları tarafından yeniden okuyucuyla buluşuyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde, bir İngiliz malikânesinde son kalan kamelya türü Middlebury Pembesi üzerine kurgulanan roman, yarım yüz yıl arayla farklı sebeplerden dolayı aynı malikanede yaşayan Flora ve Addison adında iki kadının hüzünlü ve karanlık sırlarla dolu yaşamalarını anlatıyor.

Sarah Jio'nun alışılagelmiş aşk romanlarından farklı bir kurguyla okucusuyla buluşan Son Kamelya romanı gizem dolu hikayesiyle okurlarını derinden etkileyecek.

Kaynak: Bültenler