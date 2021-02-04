Gizem'den 'Annemin sevgilisi taciz ve darbetti' iddiası (2)

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIAntalya'da yaşayan Gizem Avcı (20), annesi Y.'nın (39) sevgilisi İ.D.'nin kendisini taciz edip, kardeşiyle birlikte kendisini dövdüğünü iddia etmesi üzerine polis, Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan İ.D.'nin ifadesine başvurdu.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Antalya'da yaşayan Gizem Avcı (20), annesi Y.'nın (39) sevgilisi İ.D.'nin kendisini taciz edip, kardeşiyle birlikte kendisini dövdüğünü iddia etmesi üzerine polis, Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan İ.D.'nin ifadesine başvurdu. Suçlamaları kabul etmeyen İ.D. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA