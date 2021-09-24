Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor?

Giyotin nedir, ne demek? Giyotin kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Giyotin ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE GİYOTİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen Giyotin kelimesi "Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç." ve "Basımevi vb. yerlerde kâğıtları kesmek için kullanılan araç." anlamlarına gelmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tdk'ya göre giyotin 1. anlamı : Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç.

Tdk'ya göre giyotin 2. anlamı : Basımevi vb. yerlerde kâğıtları kesmek için kullanılan araç. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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