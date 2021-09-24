Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor? - Haberler
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Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor?

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Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Giyotin kelimesidir. Peki, Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Giyotin nedir, ne demek? Giyotin kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Giyotin ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE GİYOTİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen Giyotin kelimesi "Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç." ve "Basımevi vb. yerlerde kâğıtları kesmek için kullanılan araç." anlamlarına gelmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Giyotin ne demek? TDK'ya göre Giyotin nedir, ne demektir? Giyotin ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre giyotin 1. anlamı : Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç.

Tdk'ya göre giyotin 2. anlamı : Basımevi vb. yerlerde kâğıtları kesmek için kullanılan araç. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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