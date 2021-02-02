Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu
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Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu

02.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:09
Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu

Hazır giyim markası DeFacto, 'gömlek ceketler' ile sofistike bir görünümü, spor bir şıklıkla harmanlamak isteyenlere dikkat çekici alternatifler sunduğunu duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, 'gömlek ceketler' ile sofistike bir görünümü, spor bir şıklıkla harmanlamak isteyenlere dikkat çekici alternatifler sunduğunu duyurdu.

Defacto, Kış sezonunda 'gömlek ceket'ler, çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyen moda tutkunları arasında popülaritesini arttırdığı açıkladı. Yapılan açıklamada "Eşofman takımlarından denim pantolonlara, mini, midi ve maksi boy elbiselerden eteklere kadar birçok parçayla zahmetsizce kombinlenerek, rahat ve göz alıcı stiller yaratmaya yardımcı oluyor. Sezonun ruhuna renk katan krem, pudra, bebek mavisi gibi pastel tonları, yumuşak ve fitilli kumaşları, düz, çizgili ve kaz ayağı desenli birbirinden şık ve farklı tasarımlarıyla öne çıkan DeFacto 'gömlek ceket'ler; gardıropların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor" denildi.

DeFacto Gömlek Ceket Koleksiyonu'nun özel tasarımları www.defacto.com adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm DeFacto mağazalarında, tarzıyla dikkat çekmek isteyen kadınların beğenisine sunulduğu duyuruldu.


Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu
Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu
Giyim markasından 'Gömlek Ceket'ler ile kış modası koleksiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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