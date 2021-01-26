Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar
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Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:37
Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar

Giyim markası DeFacto, 'buttermilk' trendine uygun tasarımlarla kadınlara özel koleksiyon çıkardığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto, 'buttermilk' trendine uygun tasarımlarla kadınlara özel koleksiyon çıkardığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Markamız, günün kadın modasına şık bir dokunuş katan stiller yaratmaya devam ediyor. Moda dünyasını etkisi altına alan 'buttermilk' renkli tasarımlarıyla, çarpıcı görünümlere hayat veriyor. Sezonun öne çıkan trendi buttermilk renkli, birbirinden şık tasarımlar; pantolondan gömleğe, crop top seçeneklerinden hırkaya kadar tüm parçalarda modern bir zarafeti yansıtıyor. Günün her saati göz alıcı bir tarza sahip olmaya vurgu yapan parçalar, cep ve yaka detaylarının yanında batik ve kaz ayağı desenleriyle de zenginleştirilerek; farklı ve dikkat çekici stiller yaratılıyor" denildi.


Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar
Giyim markasından 'buttermilk' trendine uygun tasarımlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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